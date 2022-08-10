***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
10.08.2022 17:48
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVKK2213
Nominal Değer (TL)
75.000.000
İtfa Tarihi
11/11/2022
Satış Başlangıç Tarihi
12/08/2022
Satış Bitiş Tarihi
22/08/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054280
BIST
17:412.826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 40,76
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.827
En Düşük
2.764
17:4117,9033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:4118,5388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2611
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:411.036,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.036,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:41
|TMSN
|60,60
|122.260.484
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|387.006.635
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.715.417
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.153.115
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|18.420.780
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|14.760.893
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.520.687.375
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|156,90
|1.758.849.927
|% -9,62
|
|THYAO
|60,05
|4.667.012.462
|% 2,47
|
|YKBNK
|5,41
|2.503.823.141
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|1.933.790.598
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,65
|1.805.689.182
|% 5,49
|
|GARAN
|16,74
|1.773.930.767
|% 4,43
|
|EKGYO
|3,65
|1.805.689.182
|% 5,49
|
|YKBNK
|5,41
|2.503.823.141
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,67
|804.188.976
|% 3,09
|
|ODAS
|4,00
|1.193.894.852
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.389.190.418
|% 1,34
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8883
|17,9033
|% 0,02
|
|Euro
|18,5218
|18,5388
|% 1,43
|
|Sterlin
|21,8584
|21,9680
|% 1,35
|
|Frank
|18,9608
|19,0750
|% 1,34
|
|Riyal
|4,7468
|4,7706
|% -0,08
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|5,74
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.943
|7.007
|10,00
|
|Yarım
|3.383
|3.426
|5,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.712
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,09
|
|B. Petrol
|93,90
|93,90
|-2,41
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046
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17:56XU100
Endeks 2, 826 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 44, 479.00 milyon TL de
-
17:56MEGAP
Yüzde 5.07 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 392, 758 adet işlem
-
17:56MEGAP
Yüzde 5.07 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 392, 758 adet işlem
-
17:55SARKY
Yüzde 6.96 oranında artışla 15.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 817, 897 adet işlem