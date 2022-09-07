***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
07.09.2022 17:56
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVKA2231
Nominal Değer (TL)
100.000.000
İtfa Tarihi
16/12/2022
Satış Başlangıç Tarihi
09/09/2022
Satış Bitiş Tarihi
19/09/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061094
BIST
17:453.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 16,93
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:4518,2368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:4518,1573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1060
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1573
En Düşük
18,0019
17:451.003,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.003,69
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.003,85
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ORGE
|12,98
|55.497.244
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|SELGD
|5,73
|4.761.715
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.802.311
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|170.125.277
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.468.611
|% -9,97
|
|FADE
|9,01
|201.396.497
|% -8,99
|
|ICBCT
|8,08
|270.204.124
|% -7,34
|
|VKING
|7,08
|7.333.112
|% -7,33
|
|THYAO
|74,65
|7.981.607.590
|% 1,36
|
|YKBNK
|7,86
|7.621.418.989
|% -5,07
|
|AKBNK
|15,09
|6.669.112.473
|% -3,08
|
|EKGYO
|4,89
|6.108.374.948
|% 8,43
|
|SISE
|26,30
|5.020.511.742
|% 2,98
|
|EKGYO
|4,89
|6.108.374.948
|% 8,43
|
|YKBNK
|7,86
|7.621.418.989
|% -5,07
|
|AKBNK
|15,09
|6.669.112.473
|% -3,08
|
|ISCTR
|10,25
|4.067.336.746
|% -2,66
|
|VAKBN
|10,53
|3.333.112.254
|% 4,46
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2221
|18,2346
|% 0,00
|
|Euro
|18,1325
|18,1431
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,8166
|20,9210
|% -0,56
|
|Frank
|18,4918
|18,6032
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8340
|4,8583
|% -0,02
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|9,86
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.768
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.298
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,33
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,12
|
|B. Petrol
|89,66
|89,66
|-3,17
|