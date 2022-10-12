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***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları

12.10.2022 17:35
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları


***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )

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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVK12322
Nominal Değer (TL)
100.000.000
İtfa Tarihi
27/01/2023
Satış Başlangıç Tarihi
14/10/2022
Satış Bitiş Tarihi
24/10/2022
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071245


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Tam 6.732 6.789 21,00  
Yarım 3.280 3.318 9,00  
Çeyrek 1.643 1.660 5,00  
Gümüş.Ons 19,01 19,04 -0,13  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,02  
B. Petrol 92,86 92,86 -1,43  
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