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***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları

14.12.2022 17:39
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları


***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )

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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVK32320
Nominal Değer (TL)
150.000.000
İtfa Tarihi
24/03/2023
Satış Başlangıç Tarihi
16/12/2022
Satış Bitiş Tarihi
26/12/2022
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087199


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Gümüş Gr. 14,28 14,29 0,07  
B. Petrol 81,89 81,89 1,21  
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