GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKTVK* *DZGYO* *QNBFB* *TUPRS* *ARNFK* *VERVY* *YKBNK* *TRKSH* *LIDFA* *AYTMZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve

07.02.2020 17:37
GÜNCEL HABERLER



***AKTVK******DZGYO******QNBFB******TUPRS******ARNFK******VERVY******YKBNK******TRKSH******LIDFA******AYTMZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTVK, ARNFK, AYTMZ, DZGYO, LIDFA, QNBFB, TRKSH, TUPRS, VERVY, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK22016 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/02/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK22016 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENK2117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. AYTMZ TRFAYTM72018 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO22010 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 İtfa
LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK22017 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK22017 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 İtfa
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK22015 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 İtfa
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS22114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. VERVY TRSVERA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32021 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817674


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:53120.992
Değişim :  -1,06% |  -1.291,41
Açılış :  122.476  
Önceki Kapanış :  122.284  
En Yüksek
122.812 En Düşük
120.917
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 7,63 1.520.407 % 19,97  
ARENA 12,88 62.899.810 % 16,98  
AYCES 11,59 6.024.829 % 14,98  
ISATR 290.000,00 290.000 % 14,62  
LINK 33,66 35.155.178 % 14,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7894 7,8285 % 0,94  
Frank 6,1642 6,2013 % 0,76  
Riyal 1,6033 1,6114 % 0,74  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.574 7,26  
Altın Gr. 306 306 4,06  
Cumhuriyet 2.004 2.034 11,00  
Tam 1.996 2.046 10,93  
Yarım 965 990 5,29  
Çeyrek 484 495 2,65  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 -0,04  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,02  
B. Petrol 54,47 54,47 -0,46  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru