***AKTVK* *DZGYO* *QNBFB* *TUPRS* *ARNFK* *VERVY* *YKBNK* *TRKSH* *LIDFA* *AYTMZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***AKTVK******DZGYO******QNBFB******TUPRS******ARNFK******VERVY******YKBNK******TRKSH******LIDFA******AYTMZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTVK, ARNFK, AYTMZ, DZGYO, LIDFA, QNBFB, TRKSH, TUPRS, VERVY, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK22016 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/02/2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK22016 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENK2117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. AYTMZ TRFAYTM72018 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO22010 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 İtfaLİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK22017 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK22017 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 İtfaTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK22015 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 İtfaTÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS22114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. VERVY TRSVERA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32021 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817674BIST