***AKTVK* *DZGYO* *QNBFB* *TUPRS* *ARNFK* *VERVY* *YKBNK* *TRKSH* *LIDFA* *AYTMZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve
07.02.2020 17:37
***AKTVK******DZGYO******QNBFB******TUPRS******ARNFK******VERVY******YKBNK******TRKSH******LIDFA******AYTMZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTVK, ARNFK, AYTMZ, DZGYO, LIDFA, QNBFB, TRKSH, TUPRS, VERVY, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK22016 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/02/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK22016 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENK2117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. AYTMZ TRFAYTM72018 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO22010 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 İtfa
LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK22017 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK22017 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 İtfa
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK22015 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 İtfa
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS22114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. VERVY TRSVERA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32021 FİNANSMAN BONOSU 07/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817674
BIST