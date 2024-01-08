***AKTVK* *DZYMK* *GARFL* *KORTS* *AKCKM* *DYBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması









***AKTVK******DZYMK******GARFL******KORTS******AKCKM******DYBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [AKTVK, DYBNK, AKCKM, DZYMK, KORTS, GARFL]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. AKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDABVK42410 150.000.000 05.01.2024 19.04.2024 10.01.2024- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK42416 100.000.000 05.01.2024 04.04.2024 10.01.2024- Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş. AKCKM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKCK42416 119.500.000 08.01.2024 04.04.2024 10.01.2024- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY72413 350.000.000 08.01.2024 05.07.2024 10.01.2024- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT12529 100.000.000 08.01.2024 23.01.2025 10.01.2024- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH72410 100.000.000 08.01.2024 04.07.2024 10.01.2024İlgili Şirketler [AKTVK, DYBNK, AKCKM, DZYMK, KORTS, GARFL]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234569BIST