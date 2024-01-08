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***AKTVK* *DZYMK* *GARFL* *KORTS* *AKCKM* *DYBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

08.01.2024 17:40
***AKTVK* *DZYMK* *GARFL* *KORTS* *AKCKM* *DYBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***AKTVK******DZYMK******GARFL******KORTS******AKCKM******DYBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKTVK, DYBNK, AKCKM, DZYMK, KORTS, GARFL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. AKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDABVK42410 150.000.000 05.01.2024 19.04.2024 10.01.2024
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK42416 100.000.000 05.01.2024 04.04.2024 10.01.2024
- Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş. AKCKM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKCK42416 119.500.000 08.01.2024 04.04.2024 10.01.2024
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY72413 350.000.000 08.01.2024 05.07.2024 10.01.2024
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT12529 100.000.000 08.01.2024 23.01.2025 10.01.2024
- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH72410 100.000.000 08.01.2024 04.07.2024 10.01.2024


İlgili Şirketler [AKTVK, DYBNK, AKCKM, DZYMK, KORTS, GARFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234569


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YKBNK 22,00 5.919.400.500 % 10,00  
YEOTK 203,50 816.049.075 % 10,00  
CATES 47,62 619.059.689 % 9,98  
SURGY 34,38 410.848.737 % 9,98  
SUMAS 212,60 2.260.916 % 9,98  
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Dolar 29,8875 29,8923 % 0,17  
Euro 32,8306 32,8427 % 0,50  
Sterlin 38,0233 38,2140 % 0,47  
Frank 35,1844 35,3964 % 0,65  
Riyal 7,9465 7,9863 % 0,17  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,17 23,20 % 0,66  
Platin 960,14 961,51 % 0,66  
Paladyum 1.005,97 1.012,03 % 0,66  
Brent Pet. 75,96 75,96 % 0,66  
Altın Ons 2.035,69 2.036,02 % 0,66  
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