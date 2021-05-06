***AKTVK* *EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
06.05.2021 18:01
***AKTVK******EKTVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTVK, EKTVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK43012 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934976
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0254
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0136
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:05484,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,32
|Açılış
|: 484,89
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.558.381
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.644.148
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.772.356
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.791.062
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|5.989.365
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|116.129.161
|% -8,17
|
|AKSA
|15,90
|103.708.406
|% -7,40
|
|YGYO
|1,24
|42.662.885
|% -6,06
|
|PETKM
|6,55
|5.545.876.592
|% -5,07
|
|GARAN
|7,69
|2.281.013.805
|% 4,06
|
|KOZAL
|129,20
|1.786.098.376
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,49
|1.295.418.184
|% 2,54
|
|TUPRS
|96,65
|929.673.156
|% 5,40
|
|PETKM
|6,55
|5.545.876.592
|% -5,07
|
|YKBNK
|2,14
|848.142.311
|% 2,88
|
|TSKB
|1,30
|497.125.018
|% 4,84
|
|GARAN
|7,69
|2.281.013.805
|% 4,06
|
|SKBNK
|1,18
|235.450.054
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2356
|8,2442
|% -0,31
|
|Euro
|10,0078
|10,0186
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,4761
|11,5336
|% 0,20
|
|Frank
|9,0878
|9,1425
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1890
|2,2000
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|18,95
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,43
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,00
|68,00
|-0,09
|