Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKTVK* *GARAN* *QNBFB* *ATAYM* *EKTVK* *ERGLI* *SARTN* *ISKMD* *BRKT* *ARNFK* *SKYMD* *ISTVY* *ALJF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,

07.10.2022 17:44
***AKTVK* *GARAN* *QNBFB* *ATAYM* *EKTVK* *ERGLI* *SARTN* *ISKMD* *BRKT* *ARNFK* *SKYMD* *ISTVY* *ALJF*** MERK


***AKTVK******GARAN******QNBFB******ATAYM******EKTVK******ERGLI******SARTN******ISKMD******BRKT******ARNFK******SKYMD******ISTVY******ALJF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTVK, ALJF, ARNFK, ATAYM, BRKT, EKTVK, ERGLI, GARAN, ISKMD, ISTVY, QNBFB, SARTN, SKYMD

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKE2211 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKE2211 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ALJ FİNANSMAN A.Ş. ALJF TRFALJFE2210 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 İtfa
ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRFAREN42312 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ATAYM TRFATAME2212 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2232 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2232 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2257 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2257 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2234 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2234 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2242 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2242 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2212 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISKMD TRFISKME2213 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 İtfa
İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş. ISTVY TRFIVYSE2216 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 İtfa
İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş. ISTVY TRFIVYSE2216 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2222 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 İtfa
SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARTN TRSSRTN72312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDE2218 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069062


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.568
Değişim :  0,39% |  13,75
Açılış :  3.564  
Önceki Kapanış :  3.554  
En Yüksek
3.589 En Düşük
3.546
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 2.591,80 327.548.728 % 10,00  
KONYA 1.490,50 139.457.789 % 10,00  
CRFSA 40,30 144.869.325 % 9,99  
KRONT 53,65 79.166.590 % 9,98  
CMBTN 312,20 38.285.064 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5694 18,5795 % -0,02  
Euro 18,0787 18,1038 % -0,46  
Sterlin 20,5344 20,6373 % -0,64  
Frank 18,6000 18,7121 % -0,42  
Riyal 4,9256 4,9503 % -0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.695 -17,56  
Altın Gr. 1.012 1.012 -10,80  
Cumhuriyet 6.772 6.874 -65,00  
Tam 6.790 6.861 -70,00  
Yarım 3.309 3.354 -34,00  
Çeyrek 1.657 1.677 -17,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,17 -0,51  
Gümüş Gr. 12,01 12,02 -0,33  
B. Petrol 98,33 98,33 3,91  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru