***AKTVK* *GARAN* *QNBFB* *ATAYM* *EKTVK* *ERGLI* *SARTN* *ISKMD* *BRKT* *ARNFK* *SKYMD* *ISTVY* *ALJF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,









***AKTVK******GARAN******QNBFB******ATAYM******EKTVK******ERGLI******SARTN******ISKMD******BRKT******ARNFK******SKYMD******ISTVY******ALJF*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTVK, ALJF, ARNFK, ATAYM, BRKT, EKTVK, ERGLI, GARAN, ISKMD, ISTVY, QNBFB, SARTN, SKYMDMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKE2211 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKE2211 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeALJ FİNANSMAN A.Ş. ALJF TRFALJFE2210 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 İtfaARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRFAREN42312 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ATAYM TRFATAME2212 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2224 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2232 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2232 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2257 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2257 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2234 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2234 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2242 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2242 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2212 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISKMD TRFISKME2213 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 İtfaİSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş. ISTVY TRFIVYSE2216 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 İtfaİSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş. ISTVY TRFIVYSE2216 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2222 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 İtfaSARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARTN TRSSRTN72312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 07/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDE2218 FİNANSMAN BONOSU 07/10/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069062BIST