***AKTVK* *ZORLF* *VAKVK* *BRKT* *SMRFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
05.11.2020 17:31
***AKTVK******ZORLF******VAKVK******BRKT******SMRFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTVK, BRKT, SMRFA, VAKVK, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK43012 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2051 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/11/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2051 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMFK2018 FİNANSMAN BONOSU 05/11/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK2012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/11/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK2012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2012 FİNANSMAN BONOSU 05/11/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2012 FİNANSMAN BONOSU 05/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886374
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