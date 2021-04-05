***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
05.04.2021 22:46
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020
Açıklamalar
Esas sözleşmemiz ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1,3,8,9,10,14 07/06/2013 12/06/2013 8340
6 15/07/2013 19/07/2013 8367
6 24/12/2013 27/12/2013 8474
7 16/06/2014 20/06/2014 8595
8,9,10 01/07/2016 11/07/2016 9112
6 10/07/2017 14/07/2017 9367
6 05/01/2018 11/01/2018 9492
2,3,4,14 14/07/2020 20/07/2020 10121
6 05/04/2021 05/04/2021 10302
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923621
BIST
18:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
18:058,1106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1252
En Düşük
8,0956
18:059,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0215
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6127
En Düşük
9,5657
18:05450,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,65
|Açılış
|: 450,30
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0973
|8,1106
|% 0,10
|
|Euro
|9,5823
|9,6127
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,2381
|11,2945
|% -0,02
|
|Frank
|8,6217
|8,6737
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1548
|2,1656
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|0,29
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,87
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,00
|
|B. Petrol
|62,28
|62,28
|0,03
|
Seans Raporu
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