***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
08.09.2021 22:47
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizn Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1,3,8,9,10,14 07/06/2013 12/06/2013 8340
6 15/07/2013 19/07/2013 8367
6 24/12/2013 27/12/2013 8474
7 16/06/2014 20/06/2014 8595
8,9,10 01/07/2016 11/07/2016 9112
6 10/07/2017 14/07/2017 9367
6 05/01/2018 11/01/2018 9492
2,3,4,14 14/07/2020 20/07/2020 10121
6 06/07/2021 06/07/2021 10364
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962922
BIST
10:371.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
10:378,4977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0355
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,5191
En Düşük
8,4540
10:3710,0686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0519
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
10:37489,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,17
|Açılış
|: 489,93
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,02
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler10:37
|YEOTK
|32,20
|67.984.504
|% 9,97
|
|DIRIT
|6,30
|1.029.294
|% 9,95
|
|KTSKR
|87,35
|34.064.929
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|28.021.088
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|351.987
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|153.414
|% -8,17
|
|BRMEN
|2,40
|21.600
|% -4,76
|
|AVHOL
|5,31
|2.790.182
|% -4,67
|
|AKYHO
|2,44
|4.751.211
|% -4,31
|
|CASA
|133,40
|108.321
|% -4,30
|
|GARAN
|9,40
|278.359.735
|% -0,11
|
|KONTR
|72,70
|135.537.433
|% 7,39
|
|THYAO
|12,41
|127.771.692
|% -0,08
|
|EREGL
|18,00
|111.226.812
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,53
|101.071.458
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|101.071.458
|% 0,00
|
|GARAN
|9,40
|278.359.735
|% -0,11
|
|IHLAS
|0,59
|15.990.999
|% -3,28
|
|PEKGY
|0,97
|13.272.866
|% 1,04
|
|TSKB
|1,31
|17.591.649
|% 0,00
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4951
|8,4977
|% 0,42
|
|Euro
|10,0609
|10,0686
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,6851
|11,7437
|% 0,60
|
|Frank
|9,2112
|9,2667
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2610
|2,2723
|% 0,54
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,68
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|72,49
|72,49
|-0,11
|