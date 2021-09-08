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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

08.09.2021 22:47



***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimizn Esas Sözleşmesi ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1,3,8,9,10,14 07/06/2013 12/06/2013 8340
6 15/07/2013 19/07/2013 8367
6 24/12/2013 27/12/2013 8474
7 16/06/2014 20/06/2014 8595
8,9,10 01/07/2016 11/07/2016 9112
6 10/07/2017 14/07/2017 9367
6 05/01/2018 11/01/2018 9492
2,3,4,14 14/07/2020 20/07/2020 10121
6 06/07/2021 06/07/2021 10364



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962922


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Riyal 2,2610 2,2723 % 0,54  
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10:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 2,68  
Altın Gr. 490 490 3,19  
Cumhuriyet 3.220 3.269 17,00  
Tam 3.204 3.287 18,15  
Yarım 1.549 1.590 8,78  
Çeyrek 777 795 4,40  
Gümüş.Ons 24,00 24,03 0,08  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,04  
B. Petrol 72,49 72,49 -0,11  
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