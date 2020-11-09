***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizAkdeniz Yatırım Holding A.Ş.'nin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait 3.çeyrek faaliyet raporu ekte sunulmuştur.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887478BIST