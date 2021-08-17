***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.'nin 2021 yılı 2. çeyrek Yönetim Kurulu faaliyet raporu ektedir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958732BIST