***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/09/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTARSAN GIDA TUR İNŞ OTO SAN DIŞ TİC PAZ A.ŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKİMYASAL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ÜRETİMİEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000.000,00 TLEdinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.09.2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları7 GÜN İÇİNDE ÇEK YÖNTEMİYLE ÖDEMEEdinilen Payların Nominal Tutarı40.000,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı1637,5Toplam Tutar65.500.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%80Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%80Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%80Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%26.45İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%7.41Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞİRKETİMİZİN CİRO VE KARLILIĞINA OLUMLU ETKİSİ OLACAĞI BEKLENMEKTEDİR.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıBERKAN TAR, CAFER TAR, ZAFER TARKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/09/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMADDİ DURAN VARLIK DEĞERİ ÇERÇEVESİNDE PİYASA KOŞULLARINA GÖREDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.09.2022(Bugün) şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucundaİstanbul ili, Çatalca ilçesi, İzzettin Köyü , 130 Ada 28 Parselde bulunan 8250332615 Vergi Kimlik Numaralı TARSAN GIDA TUR İNŞ OTO SAN DIŞ TİC PAZ A.Ş.'nin %80 hissesinin 65.500.000,00 TL bedel ile şirketimiz tarafından pay devri yoluyla satın alınmasına,Karar verilmiştir.Bağlı ortaklığın pay devri yoluyla satın alınması işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen önemlilik ölçütü kriterlerini taşımamaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066453BIST