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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

30.09.2022 21:10
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/09/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
TARSAN GIDA TUR İNŞ OTO SAN DIŞ TİC PAZ A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
KİMYASAL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.09.2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
7 GÜN İÇİNDE ÇEK YÖNTEMİYLE ÖDEME
Edinilen Payların Nominal Tutarı
40.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1637,5
Toplam Tutar
65.500.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%80
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%80
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%80
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%26.45
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%7.41
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
ŞİRKETİMİZİN CİRO VE KARLILIĞINA OLUMLU ETKİSİ OLACAĞI BEKLENMEKTEDİR.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
BERKAN TAR, CAFER TAR, ZAFER TAR
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/09/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
MADDİ DURAN VARLIK DEĞERİ ÇERÇEVESİNDE PİYASA KOŞULLARINA GÖRE
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

       Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.09.2022(Bugün) şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda  
İstanbul ili, Çatalca ilçesi, İzzettin Köyü , 130 Ada 28 Parselde bulunan 8250332615 Vergi Kimlik Numaralı  TARSAN GIDA TUR İNŞ OTO SAN DIŞ TİC PAZ A.Ş.'nin %80 hissesinin 65.500.000,00 TL bedel ile   şirketimiz  tarafından pay devri yoluyla  satın alınmasına,
Karar verilmiştir.
Bağlı ortaklığın pay devri yoluyla satın alınması işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen önemlilik ölçütü kriterlerini taşımamaktadır. 
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066453


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 19,91 432.635.320 % 10,00  
CONSE 4,51 150.056.555 % 10,00  
ESEN 45,54 109.923.489 % 10,00  
UZERB 46,94 1.497.996 % 9,98  
EKIZ 14,45 2.580.354 % 9,97  
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Altın Ons 1.661 1.661 0,48  
Altın Gr. 987 988 -0,23  
Cumhuriyet 6.656 6.757 77,00  
Tam 6.636 6.745 13,00  
Yarım 3.229 3.297 6,00  
Çeyrek 1.619 1.649 3,00  
Gümüş.Ons 19,02 19,05 0,21  
Gümüş Gr. 11,30 11,31 0,09  
B. Petrol 85,28 85,28 -1,90  
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