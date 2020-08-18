***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat33 5.860.799 3.265.947 31.589.302 16.599.350Satışların Maliyeti33 -8.670.714 -3.412.862 -31.605.350 -16.500.282TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-2.809.915 -146.915 -16.048 99.068BRÜT KAR (ZARAR)-2.809.915 -146.915 -16.048 99.068Genel Yönetim Giderleri34,35 -2.284.684 -1.230.507 -3.649.540 -1.680.206Pazarlama Giderleri34,35 0 -65.939 19.561Araştırma ve Geliştirme Giderleri34,35 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36 1.744.793 820.270 2.669.163 1.742.161Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler36 -3.870.398 -1.075.019 -809.356 -443.246ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.220.204 -1.632.171 -1.871.720 -262.662Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37 1.813.829TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri234.667 285.452Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar715.871 474.048 2.085.053 2.415.513FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.690.504 -923.456 213.333 2.438.303Finansman Gelirleri38 1.400.305 -56.946 2.135.740 1.066.919Finansman Giderleri38 -454.548 -26.957 -2.768.055 -305.016SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.744.747 -1.007.359 -418.982 3.200.206Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri169.179 117.295 139.724 -458.317Dönem Vergi (Gideri) Geliri-36.996 -36.996 -407.823 -407.823Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri206.175 154.291 547.547 -50.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.575.568 -890.064 -279.258 2.741.889DÖNEM KARI (ZARARI)-3.575.568 -890.064 -279.258 2.741.889Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-128.563 23.654 129.708 410.312Ana Ortaklık Payları-3.447.005 -913.718 -408.966 2.331.577Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.633.817 5.863.985Dönem Karı (Zararı)-3.575.568 -279.258Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.646.314 2.341.754Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21 1.546.631 2.788.347Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.378.485 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,12 1.378.485 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-17.220 -24.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36 -17.220 -24.603Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-261.582 -282.266Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-201.819 50.998Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler129.506 -333.264Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri38 182.784 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri38 -372.053 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-139.724İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.527.754 3.976.658Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.443.768 -4.331.724İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11,6 -2.302.113 4.171.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 12.745.881 -8.502.990Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.206.513 4.725.146İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12,6 6.314.770 -130.348İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -1.108.257 4.855.494Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 719.723 -3.758.782Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -2.322.515 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-618.779 -69.759İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11,6 -299.156 -594.441İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -319.623 524.682Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 -5.383.424 4.999.118Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.287.636 12.528İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12,6 85.438 2.337.344İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 4.202.198 -2.324.816Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25 7.855 -4.284İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.813.023 2.404.415Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25,26 321.097 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26,29 -2.134.120 2.404.415Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.598.500 6.039.154Ödenen Faiz72.313 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-36.996 -61.977Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-113.192YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.849.224 -2.646.206Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-2.085.053Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 648.295 2.227.194Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -144.277 -2.788.347Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18,31 -6.353.242 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.648.650 -5.583.075Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.965.240 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-5.613.890 -5.385.092Kredilerden Nakit Girişleri-5.613.890 -5.291.257Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-93.835Ödenen Temettüler-197.983YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)135.943 -2.365.296NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)135.943 -2.365.296DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 165.411 2.800.401DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 301.354 435.105Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 301.354 165.411Finansal Yatırımlar8 4.284 4.284Ticari Alacaklar11 14.067.856 25.518.056İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11,6 3.735.099 435.510İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 10.332.757 25.082.546Diğer Alacaklar12 7.754.729 12.961.242İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12,6 2.189.962 8.504.732İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 5.564.767 4.456.510Stoklar14 9.450.305 10.170.028Peşin Ödenmiş Giderler15 7.262.771 5.108.052İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15,6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.262.771 5.108.052Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 10.053 1.571Diğer Dönen Varlıklar16 1.671.389 1.996.731ARA TOPLAM40.522.741 55.925.375TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR40.522.741 55.925.375DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11,6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 0 0Diğer Alacaklar12 0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12,6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 6.392.464 5.676.593Maddi Duran Varlıklar20 26.241.124 27.640.915Kullanım Hakkı Varlıkları20 124.024 116.666Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 13.090.738 13.748.954Şerefiye21 7.003.531 7.003.531Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 6.087.207 6.745.423Peşin Ödenmiş Giderler167.796İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler167.796Ertelenmiş Vergi Varlığı26 4.279.677 4.283.914TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.295.823 51.467.042TOPLAM VARLIKLAR90.818.564 107.392.417KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 2.072.008 340.524İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.072.008 340.524Banka Kredileri1.973.506 340.524Kiralama İşlemlerinden Borçlar98.502 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 725.489 7.793.649Ticari Borçlar11 3.621.128 4.057.123İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11,6 29.583 328.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 3.591.545 3.728.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 3.050.791 8.442.367Diğer Borçlar12 5.598.750 1.311.114İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 993.887 908.449İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 4.604.863 402.665Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 598.858 591.003İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)146.942 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)451.916 591.003Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 36.996 3Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.809 16.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.809 16.745Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 1.349.602 3.508.211ARA TOPLAM17.057.431 26.060.739TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.057.431 26.060.739UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.199.578 1.476.792Ticari Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11,6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 0 0Diğer Borçlar12 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar27 22.031 76.213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 22.031 76.213Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar27 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.221.609 1.553.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.279.040 27.613.744ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 68.873.797 75.984.383Ödenmiş Sermaye41.365.000 41.365.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.105.834Paylara İlişkin Primler (İskontolar)35.895.970 35.895.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.610.284 6.552.234Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.610.284 6.552.234Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.540.609 5.588.288Diğer Kazançlar (Kayıplar)4.540.609 5.588.288Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-16.091.061 11.134.249Net Dönem Karı veya Zararı-3.447.005 -21.445.524Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.665.727 3.794.290TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.539.524 79.778.673TOPLAM KAYNAKLAR90.818.564 107.392.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 41.365.000 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler31 3.870.157 -3.870.157 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)31 -408.966 -408.966 129.708 -279.258Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.643 -14.643 -31.069 -45.712Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları31 9.653 -207.636 -197.983 -197.983Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler31 -350.558 -350.558 232.416 -118.142Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -102.550 5.486.423 11.061.050 -408.966 96.883.093 4.522.778 101.405.871Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler31 1.140.594 34.500 -1.032.679 -21.587.939 21.445.524 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.447.005 0Dönem Karı (Zararı)31 -3.447.005 3.447.005 128.563 3.575.568Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 18.505 18.505 18.505Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)31 1.965.240 1.965.240 1.965.240Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması31 5.045 -15.000 -5.637.371 -5.647.326 -5.647.326Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler31 41.365.000 35.895.970 6.692.000 81.716 4.540.609 -16.091.061 -3.447.005 68.873.797 3.665.727 72.539.524Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.575.568 -890.064 -279.258 2.741.889DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.505 21.601 -45.712 -116.612Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 23.131 27.001 -57.140 -132.295Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.626 -5.400 11.428 15.683Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -4.626Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.505 21.601 -45.712 -116.612TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.557.063 -868.463 -324.970 2.625.277Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-128.563 23.654 98.639 379.243Ana Ortaklık Payları-3.428.500 -892.117 -423.609 2.246.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869581BIST