***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat33 400.377 2.594.852Satışların Maliyeti33 -96.810 -5.257.852TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)303.567 -2.663.000BRÜT KAR (ZARAR)303.567 -2.663.000Genel Yönetim Giderleri34,35 -1.872.587 -1.054.177Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler36 835.189 924.523Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler36 -867.485 -2.795.379ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.601.316 -5.588.033Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37 0 1.813.829TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-234.667Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar45.394 241.823FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.555.922 -3.767.048Finansman Gelirleri38 1.291.616 1.457.251Finansman Giderleri38 -560.772 -427.591SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-825.078 -2.737.388Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-475.328 51.884Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -475.328 51.884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.300.406 -2.685.504DÖNEM KARI (ZARARI)-1.300.406 -2.685.504Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-189.053 -152.217Ana Ortaklık Payları-1.111.353 -2.533.287Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.601.002 12.212.768Dönem Karı (Zararı)-1.300.406 -2.685.504Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.300.406 -2.685.504Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler88.581 1.536.168Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21 860.299 690.099Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-209.115 1.229.152Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,12 -209.115 1.229.152Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.033 -20.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36 11.033 -20.362Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-573.636 -362.721Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-414.689 -509.049Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler131.426 111.650Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri38 428.714 100.189Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri38 -719.087 -65.511İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.529.564 12.964.705Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.286.608 13.392.879İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.443 184.277İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 1.316.051 13.208.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler33.070 533.409İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12,6 42.879 2.575.993İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -9.809 -2.042.584Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 0 772.249Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 464.285 -1.065.773Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -210.494 -398.733İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11,6 686.019 -15.044İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -896.513 -383.689Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 176.202 -5.197.895Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler193.018 6.260.035İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12,6 189.899 1.004.442İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 3.119 5.255.593Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25 232.543İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler586.875 -1.564.009Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25,26 403.309 569.773Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26,29 183.566 -2.133.782Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.317.739 11.815.369Alınan Faiz283.263 397.399YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.429 -5.581.526Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 0 511.256Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -14.429 -213.588Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.879.194FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI82.246.290 -907.126Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri83.432.788 1.965.240Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri82.730.000Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri702.788 1.965.240Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.140.363 -2.872.366Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.140.363 -2.872.366Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-46.135 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.832.863 5.724.116NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.832.863 5.724.116DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.194 165.411DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ83.873.057 5.889.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 83.873.057 40.194Ticari Alacaklar11 13.781.223 14.139.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11,6 1.001.992 972.549İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 12.779.231 13.167.080Diğer Alacaklar12 4.700.926 4.733.996İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12,6 807.293 850.172İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 3.893.633 3.883.824Stoklar14 9.944.366 9.944.366Peşin Ödenmiş Giderler15 656.748 1.679.684İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler656.748 1.679.684Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 10.172 10.058Diğer Dönen Varlıklar16 2.278.878 2.218.096ARA TOPLAM115.245.370 32.766.023Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 10.700.000 10.700.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR125.945.370 43.466.023DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 5.950.849 5.892.705Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.950.849 5.892.705Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar18 5.950.849 5.892.705Maddi Duran Varlıklar20 12.963.313 13.542.409Kullanım Hakkı Varlıkları20 110.300 64.165Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 5.259.389 5.526.164Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 5.259.389 5.526.164Peşin Ödenmiş Giderler686.481 127.830Ertelenmiş Vergi Varlığı26 2.455.836 2.920.041TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.426.168 28.073.314TOPLAM VARLIKLAR153.371.538 71.539.337KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 1.437.676 1.094.523Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 0 1.507.558Ticari Borçlar11 2.743.443 2.525.223İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11,6 748.905 62.886İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 1.994.538 2.462.337Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 1.982.049 1.761.345Diğer Borçlar12 2.055.387 1.862.369İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 1.892.580 1.702.681İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 162.807 159.688Kısa Vadeli Karşılıklar23 4.651 4.218Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 4.651 4.218Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 2.255.040 2.013.331ARA TOPLAM10.478.246 10.768.567TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.478.246 10.768.567UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 25.181 1.139Uzun Vadeli Karşılıklar27 26.136 15.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 26.136 15.547TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.317 16.686TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.529.563 10.785.253ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 141.275.297 58.998.353Ödenmiş Sermaye124.095.000 41.365.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.598.758 35.895.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.893.226 5.937.717Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.893.226 5.937.717Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.411.092 6.411.092Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-517.866 -473.375Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.540.609 4.540.609Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-28.740.943 -15.641.074Net Dönem Karı veya Zararı-1.111.353 -13.099.869Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.566.678 1.755.731TOPLAM ÖZKAYNAKLAR142.841.975 60.754.084TOPLAM KAYNAKLAR153.371.538 71.539.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673Transferler31 1.140.594 34.500 -1.032.679 -21.587.939 21.445.524 -5.647.326 -5.647.326Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.096 2.533.287 -2.536.383 -152.217 -2.688.600Dönem Karı (Zararı)-2.533.287 -2.533.287 -152.217 -2.685.504Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.096 -3.096 -3.096Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)31 1.965.240Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması5.045 -15.000 -5.637.371 1.965.240 1.965.240Dönem Sonu Bakiyeler31 41.365.000 35.895.970 6.692.000 -103.317 4.540.609 -16.091.061 -2.533.287 69.765.914 3.642.073 73.407.987Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 41.365.000 35.895.979 6.411.092 -473.375 4.540.609 -15.641.074 -13.099.869 58.998.353 1.755.731 60.754.084Transferler-13.099.869Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-44.491 -1.111.353 -1.155.844 -189.053 -1.344.897Dönem Karı (Zararı)-1.111.353 -1.111.353 -189.053 -1.300.406Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-44.491 -44.491Sermaye Arttırımı31 82.730.000 82.730.000 82.730.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)702.788 702.788 702.788Dönem Sonu Bakiyeler124.095.000 36.598.758 6.411.092 -517.866 4.540.609 -28.740.943 -1.111.353 141.275.297 1.566.678 142.841.975Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.300.406 -2.685.504DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-44.491 -3.096Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -55.614 -3.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.123 774Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-44.491 -3.096TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.344.897 -2.688.600Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-189.053 -152.217Ana Ortaklık Payları-1.155.844 -2.536.383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937542BIST