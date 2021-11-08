***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









36 20.163.323 3.140.055 17.682.999 1.395.262Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler36 -9.123.817 -3.893.515 -6.235.781 -23.117ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.961.417 -7.730.209 7.621.743 -510.005Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37 299.910 1.813.829 299.910 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler37 -1.615.230 -1.232.898 -1.615.230 -1.232.898Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-115.352 846.205 -108.642 130.334FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)530.745 -6.303.073 6.197.781 -1.612.569Finansman Gelirleri38 5.222.449 1.609.146 1.602.443 208.841Finansman Giderleri38 -1.526.398 -997.149 -303.204 -542.601SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.226.796 -5.691.076 7.497.020 -1.946.329Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-405.564 -607.208 -1.124.379 -776.387Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 36.996Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -405.564 -607.208 -1.124.379 -813.383SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.821.232 -6.298.284 6.372.641 -2.722.716DÖNEM KARI (ZARARI)3.821.232 -6.298.284 6.372.641 -2.722.716Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.039.545 -289.246 -729.246 -160.683Ana Ortaklık Payları4.860.777 -6.009.038 7.101.887 -2.562.033Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03000000 0,15000000 0,05000000 0,00000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03000000 0,15000000 0,05000000 -0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI748.994 9.398.575Dönem Karı (Zararı)3.821.232 -6.298.284Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.821.232 -6.298.284Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.698.150 2.460.144Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21 3.189.686 2.406.334Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11,12 1.026.899 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.734 -18.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36 22.734 -18.289Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.541.169 72.099Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.747.750 -209.628Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler419.883 497.650Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri38 469.337 276.768Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri38 -682.639 -492.691İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.098.255 13.524.737Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4.021.352 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.333.206 17.906.724İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11,6 -3.327.079 293.599İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -6.127 17.613.125Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.134.791 5.532.905İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12,6 -1.344.984 6.469.812İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -3.789.807 -936.907Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -937.654 719.723Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 721.288 -1.795.634Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler518.480 -339.969İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11,6 739.428 -285.172İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -220.948 -54.797Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 -265.743 -6.598.716Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler130.180 1.002.349İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12,6 143.367 436.765İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -13.187 565.584Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25 6.971 -111.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.825.132 -2.790.960Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25,26 -3.360.101 -657.868Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26,29 534.969 -2.133.092Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.578.873 9.686.597Ödenen Faiz0 -288.022Alınan Faiz2.327.867 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.580.859 -5.141.002Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 919.601 4.802.561Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -19.500.460 -3.459.987Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18,31 0 -6.483.576FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.880.013 -4.331.832YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)67.048.148 -74.259NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)67.048.148 -74.259DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 40.194 165.411DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 67.088.342 91.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 67.088.342 40.194Ticari Alacaklar11 17.128.575 14.139.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11,6 4.299.628 972.549İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 12.828.947 13.167.080Diğer Alacaklar12 9.868.787 4.733.996İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12,6 2.195.156 850.172İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 7.673.631 3.883.824Stoklar14 10.882.020 9.944.366Peşin Ödenmiş Giderler15 247.462 1.679.684İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 247.462 1.679.684Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 157.228 10.058Diğer Dönen Varlıklar16 5.688.458 2.218.096ARA TOPLAM111.060.872 32.766.023Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 10.700.000 10.700.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR121.760.872 43.466.023DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.000.000 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 5.777.353 5.892.705Maddi Duran Varlıklar20 29.666.299 13.542.409Kullanım Hakkı Varlıkları20 6.872.457 64.165Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 4.793.446 5.526.164Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 4.793.446 5.526.164Peşin Ödenmiş Giderler838.764 127.830Ertelenmiş Vergi Varlığı26 2.662.610 2.920.041TOPLAM DURAN VARLIKLAR53.610.929 28.073.314TOPLAM VARLIKLAR175.371.801 71.539.337KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 3.090.588 1.094.523Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 0 1.507.558Diğer Finansal Yükümlülükler25.530 0Ticari Borçlar11 3.513.040 2.525.223İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11,6 802.314 62.886İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 2.710.726 2.462.337Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 1.767.031 1.761.345Diğer Borçlar12 1.992.549 1.862.369İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12,6 1.846.048 1.702.681İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 146.501 159.688Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 6.971 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.971 0Kısa Vadeli Karşılıklar23 0 4.218Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 0 4.218Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 2.522.769 2.013.331ARA TOPLAM12.918.478 10.768.567TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.918.478 10.768.567UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 7.768.149 1.139Uzun Vadeli Karşılıklar27 21.958 15.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 21.958 15.547TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.790.107 16.686TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.708.585 10.785.253ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 147.041.030 58.998.353Ödenmiş Sermaye124.095.000 41.365.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.598.758 35.895.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.686.829 5.937.717Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.686.829 5.937.717Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.411.092 6.411.092Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-724.263 -473.375Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.540.609 4.540.609Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-28.740.943 -15.641.074Net Dönem Karı veya Zararı4.860.777 -13.099.869Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.622.186 1.755.731TOPLAM ÖZKAYNAKLAR154.663.216 60.754.084TOPLAM KAYNAKLAR175.371.801 71.539.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -139.766 5.588.288 11.134.249 -21.445.524 75.984.383 3.794.290 79.778.673Transferler31 1.140.594 34.500 -1.032.679 -21.587.939 21.445.524Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31 -280.908 -53.233 -6.009.038 -6.343.179 -289.246 -6.632.425Dönem Karı (Zararı)31 -6.009.038 -289.246 -6.298.284Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -280.908 -53.233 -334.141 -334.141Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.945.240 1.965.240 1.965.240Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması31 5.045 -15.000 -5.637.371 -5.647.326 -5.647.326Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)31 449.987 449.987 449.987Dönem Sonu Bakiyeler27 41.365.000 0 35.895.970 6.411.092 -153.454 4.540.609 -15.641.074 -6.009.038 66.409.105 3.505.044 69.914.149Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 41.365.000 35.895.970 6.411.092 -473.375 4.540.609 -15.641.074 -13.099.869 58.998.353 1.755.731 60.754.084Transferler31 -13.099.869 13.099.869Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31 -250.888 4.860.777 4.609.889 -1.039.545 3.570.344Dönem Karı (Zararı)4.860.777 4.860.777 -1.039.545 3.821.232Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-250.888 -250.888 -250.888Sermaye Arttırımı31 82.730.000 82.730.000 82.730.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)31 702.788 702.788 702.788Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması6.906.000 6.906.000Dönem Sonu Bakiyeler31 124.095.000 36.598.758 6.411.092 -724.263 4.540.609 -28.740.943 4.860.777 147.041.030 7.622.186 154.663.216Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)39 3.821.232 -6.298.284 6.372.641 -2.722.716DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-250.888 -334.141 -207.889 -352.646Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -824.349 0 -824.349Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -399.021 -76.492 -277.185 -99.623Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler148.133 566.700 69.296 571.326Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 148.133 566.700 69.296 571.326Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-250.888 -334.141 -207.889 -352.646TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.570.344 -6.632.425 6.164.752 -3.075.362Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.039.545 -289.246 -729.246 -160.683Ana Ortaklık Payları4.609.889 -6.343.179 6.893.998 -2.914.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976082BIST