***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2020 23:20
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İSTANBUL - Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait geçiçi vergi beyannamesi ekinde İSTANBUL- Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. İlgili Gelir Tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869577
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.086
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|Önceki Kapanış
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1.090
En Düşük
1.077
18:057,4013
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|Açılış
|: 7,4300
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|Önceki Kapanış
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7,4013
En Düşük
7,3688
18:058,7949
En Yüksek
|Değişim
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|: 8,7800
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
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|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
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|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
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|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
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|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
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|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3908
|7,3991
|% 0,21
|
|Euro
|8,7844
|8,8040
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,6466
|9,6950
|% 0,51
|
|Frank
|8,1130
|8,1618
|% 0,64
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|Riyal
|1,9624
|1,9722
|% 0,33
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-1,35
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|Altın Gr.
|471
|471
|10,82
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|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
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|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
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|Çeyrek
|757
|774
|16,09
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|Gümüş.Ons
|27,45
|27,49
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,02
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|B. Petrol
|45,26
|45,26
|0,00
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