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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

04.04.2022 21:38
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04 Nisan 2022 tarih ve 2022/4 karar numaralı toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır.
Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ve bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, 
a)  Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, 
b)   Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, 
%10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, halka açık şirketin yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanmalı ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanmalıdır. 
Bu Rapor'un amacı Akdeniz Yatırım Holding A.Ş'nin (Şirketimiz) ve bağlı ortaklıklarının, SPK mevzuatı çerçevesinde İlişkili Taraf İşlemlerine ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı'nda (TMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi öngördüğü ve Tebliğ'de belirlenen büyüklükleri aşması öngörülen işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmasının öngörülmediğinin gösterilmesidir. 
2021 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2021 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 6 numaralı dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da ise 2022 hesap dönemi içerisinde toplam işlem tutarının %10 sınırını aşması öngörülen işlemlerin şartları değerlendirilmiştiir. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesine istinaden Şirketimizin Ekspres Kiralama Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti. ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2022 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda Ekspres Kiralama Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur. Akdeniz Girişim Holding A.Ş ile 2021 yılında gerçekleşen işlemlerin yaygın ve süreklilik arz eden işlemler olmaması nedeniyle 2022 yılı için devam etmemesi beklenmektedir. 
2021 yılında alış işlemlerinde ilişkili taraflarla satılan malın maliyetine göre %10 limitini aşan işlem olmamıştır, 2022 yılında da alışlarla ilgili aynı nitelikte işlem olması beklenmemektedir.
   Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
   Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015704


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