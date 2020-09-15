***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 41.365.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak artırılarak 124.095.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan taslak izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875196BIST