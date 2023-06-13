***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
13.06.2023 23:14
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 500.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %100 oranında bedelli sermaye artırımı yaparak, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 124.095.000 TL'den 248.190.000 TL'ye çıkartılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan taslak izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158490
BIST
18:055.429
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -159,93
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
18:0523,6548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0235
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,6674
En Düşük
23,5959
18:0525,5173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0387
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,5465
En Düşük
25,2311
18:051.478,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.478,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.479,17
En Düşük
1.474,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|50.941,00
|2.648.932
|% 10,00
|
|METUR
|5,17
|56.129.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.961.933
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.163.823
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.742.432
|% 9,98
|
|SASA
|56,35
|6.813.468.928
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.343.743.083
|% -9,97
|
|ETYAT
|4,44
|3.138.084
|% -9,39
|
|BRSAN
|238,30
|973.999.617
|% -8,70
|
|EUKYO
|5,47
|8.599.189
|% -8,53
|
|THYAO
|177,80
|8.391.542.504
|% -3,00
|
|SASA
|56,35
|6.813.468.928
|% -9,98
|
|EREGL
|37,40
|4.356.360.468
|% -1,42
|
|KRDMD
|21,58
|3.878.695.630
|% 1,03
|
|AKBNK
|18,03
|3.496.442.882
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,41
|2.287.417.345
|% -4,14
|
|YKBNK
|11,75
|3.276.153.343
|% -0,76
|
|ISCTR
|12,98
|2.660.048.482
|% -0,92
|
|AKBNK
|18,03
|3.496.442.882
|% -0,28
|
|KRDMD
|21,58
|3.878.695.630
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6130
|23,6548
|% 0,10
|
|Euro
|25,4136
|25,5173
|% 0,15
|
|Sterlin
|29,7259
|29,8749
|% 0,03
|
|Frank
|26,0239
|26,1807
|% 0,06
|
|Riyal
|6,2854
|6,3170
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.478
|1.478
|1,12
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.814
|4.904
|5,00
|
|Çeyrek
|2.407
|2.452
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,02
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem