***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.02.2020 tarihinde tarafımıza gönderilen yazı ile onaylanan izahname ektedir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908570BIST