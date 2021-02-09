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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

09.02.2021 13:44



***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.02.2020 tarihinde  tarafımıza gönderilen yazı ile onaylanan izahname ektedir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908570


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