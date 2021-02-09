***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
09.02.2021 13:44
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.02.2020 tarihinde tarafımıza gönderilen yazı ile onaylanan izahname ektedir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908570
BIST
15:021.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,28
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
15:027,0867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
15:028,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0504
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
15:02420,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,63
|Açılış
|: 420,09
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:00
|ERBOS
|60,50
|129.212.993
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|JANTS
|607,50
|78.342.168
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|21.696.624
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|5.115.874
|% 9,98
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|144,20
|2.572.028.100
|% 7,29
|
|GARAN
|10,25
|1.882.954.416
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,60
|1.818.507.635
|% -3,35
|
|PETKM
|5,35
|1.190.794.774
|% 3,08
|
|SISE
|7,76
|1.181.795.933
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|1.818.507.635
|% -3,35
|
|TSKB
|1,82
|485.373.973
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,98
|788.834.693
|% 2,05
|
|DOHOL
|3,57
|842.701.699
|% -2,46
|
|PETKM
|5,35
|1.190.794.774
|% 3,08
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0843
|7,0862
|% 0,18
|
|Euro
|8,5781
|8,5838
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,7355
|9,7843
|% 0,40
|
|Frank
|7,8992
|7,9468
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8836
|1,8930
|% 0,13
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|13,89
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,73
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.840
|20,00
|
|Tam
|2.783
|2.854
|19,36
|
|Yarım
|1.345
|1.380
|9,37
|
|Çeyrek
|675
|690
|4,68
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|60,52
|60,52
|-0,18
|
Seans Raporu
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