***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2021 00:11
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 02.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 0 0
B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,
a) Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında (-10.815.022,43) TL tutarında dönem zararı bulunduğu,
b) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları göre hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında (-13.099.869,00)TL net dönem zararı ile anılan finansal tablolarda (-15.641.074) TL tutarında geçmiş yıl zararının bulunduğu, c) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında dönem zararının bulunması ve konsolide finansal tablolarda da geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususlarının 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU (1).pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 41.365.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.540.609
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -13.099.869 -10.815.022,43
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı -13.099.869 -10.815.022,43
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -21.445.524 -10.815.022,43
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -34.545.393 -20.818.826,38
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 55.055 55.055
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -34.490.338 -20.873.881,38
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939747
BIST