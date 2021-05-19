***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.05.2021 11:24
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI VE SÜRESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 500.000.000 TL.'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5(beş) yıl süre için uzatılmasına ilişkin olarak,17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i' başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.05.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AKYHO ESAS SÖZLEŞME TADİLİ MD6.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936868
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,4095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0547
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4238
En Düşük
8,3528
18:0510,2773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0653
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1550
|
10,2924
En Düşük
10,2120
18:05503,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 503,42
|
|Önceki Kapanış
|: 502,23
|
505,41
En Düşük
501,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|455.207.600
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|455.207.600
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% 0,00
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4067
|8,4092
|% 0,65
|
|Euro
|10,2711
|10,2775
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,8765
|11,9361
|% 0,50
|
|Frank
|9,2962
|9,3522
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2347
|2,2459
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-11,41
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|6,00
|
|Tam
|3.294
|3.379
|7,31
|
|Yarım
|1.592
|1.635
|3,54
|
|Çeyrek
|799
|817
|1,77
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,08
|