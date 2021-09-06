***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.09.2021 09:06
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.09.2021 tarih ve BİAŞ-2-3422 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961863
BIST
18:051.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
0
En Düşük
0
18:058,2940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0106
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
18:059,8591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0352
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9103
En Düşük
9,8350
18:05487,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,10
|Açılış
|: 487,07
|
|Önceki Kapanış
|: 488,17
|
489,43
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 0,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 0,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 0,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2926
|8,2940
|% -0,13
|
|Euro
|9,8513
|9,8591
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,4598
|11,5172
|% -0,18
|
|Frank
|9,0363
|9,0907
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2060
|2,2170
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,54
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|