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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

06.09.2021 09:06



***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.09.2021 tarih ve BİAŞ-2-3422 sayılı yazısına istinaden   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır. 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961863


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Tam 3.213 3.293 30,98  
Yarım 1.553 1.593 14,99  
Çeyrek 779 796 7,49  
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