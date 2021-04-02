***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun bugün (02.04.2021) şirket merkezinde yapmış olduğu toplantı sonucunda,1. - Şirketimizin % 51 oranında ortağı olduğu Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 02.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararı gereği yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında nakit sermaye artırımına ilişkin, yeni pay alma haklarının kullanım esaslarını belirleyen Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin sermayesinin 100.000,00 TL'sından, 40.000.000,00 TL'sına nakden karşılanmak suretiyle çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde iştirak edilmek suretiyle katılarak, yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına,2. - Yukarıdaki açıklamalar uyarınca belirlenecek olan toplam sermaye koyma borcumuzun 25.000.000,00 TL'sının, sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesine ve bu hususun Şirket'e bildirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923034BIST