***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2021 20:44
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun bugün (02.04.2021) şirket merkezinde yapmış olduğu toplantı sonucunda,
1. - Şirketimizin % 51 oranında ortağı olduğu Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 02.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararı gereği yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında nakit sermaye artırımına ilişkin, yeni pay alma haklarının kullanım esaslarını belirleyen Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin sermayesinin 100.000,00 TL'sından, 40.000.000,00 TL'sına nakden karşılanmak suretiyle çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde iştirak edilmek suretiyle katılarak, yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına,
2. - Yukarıdaki açıklamalar uyarınca belirlenecek olan toplam sermaye koyma borcumuzun 25.000.000,00 TL'sının, sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesine ve bu hususun Şirket'e bildirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923034
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
18:058,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1848
En Düşük
7,9826
18:059,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0108
|Açılış
|: 9,5300
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|Önceki Kapanış
|: 9,5450
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9,6390
En Düşük
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18:05455,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,11
|Açılış
|: 454,99
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|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
456,68
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,96
|21.942.555
|% 10,00
|
|DERHL
|8,69
|22.191.285
|% 10,00
|
|COSMO
|12,32
|416.078
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.938.235
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.494.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|33,22
|1.304.118
|% -9,97
|
|SANEL
|4,61
|956.515
|% -9,96
|
|GLRYH
|12,15
|41.675.250
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,65
|568.756
|% -9,84
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|KOZAL
|125,10
|1.288.137.988
|% 3,56
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|SASA
|46,90
|785.109.223
|% -0,85
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|409.799.325
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,98
|634.275.643
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,21
|149.767.741
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1497
|8,1516
|% 0,57
|
|Euro
|9,5857
|9,6014
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,2436
|11,3000
|% 0,55
|
|Frank
|8,6159
|8,6678
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1681
|2,1790
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|3,08
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
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17:58ERBOS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 89 artarak (% 0.07 ) 1, 233
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, NIBAS, ORGE, JANTS, BURVA, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ, DERHL
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