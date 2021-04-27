***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 51 oranında ortağı olduğu ''Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'''nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında nakit sermaye artırımına ilişkin, yeni pay alma haklarının kullanım esaslarını belirleyen Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin sermayesinin 100.000,00 TL'sından, 40.000.000,00 TL'sına nakden karşılanmak suretiyle çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına,yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde iştirak edilmek suretiyle katılarak, yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına,toplam sermaye koyma borcumuzun daha önce taahhüt edilmiş 51.000 TL. sermayeye ek olarak 24.949.000,00 TL.ödeme yapılmış ve 25.000.000 ,00 TL. ye çıkarılmıştır.Şirketimiz Akdeniz Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin bağlı ortaklığı ''Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'''ndeki oranı %62.50 olmuştur.Yeni sermayenin tescil ve ilanı 27.04.2021 tarih /10317 saylı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931519BIST