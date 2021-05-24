***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2021 14:49
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.04.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, atık yönetimi, geri dönüşüm alanlarında faaliyet gösterecek 3.000.000,00 TL sermayeli ATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına,kurulacak şirketin işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar verilen ATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış, tescili 24 Mayıs 2021 tarihli ve 10333 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937445
BIST
17:321.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:328,3844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:3210,2563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0030
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:32507,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,58
|Açılış
|: 507,76
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:32
|TRILC
|42,90
|113.745.510
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.511.498
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.178
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.129.604
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.814.049
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.571.124
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.683.433
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,30
|35.556.712
|% -8,61
|
|SAYAS
|28,70
|32.814.574
|% -6,94
|
|GARAN
|8,13
|1.176.033.402
|% -0,37
|
|FENER
|33,56
|706.350.243
|% 6,81
|
|ASELS
|15,46
|699.685.856
|% 2,05
|
|EREGL
|19,16
|685.409.582
|% 2,41
|
|KRDMD
|8,08
|664.236.491
|% 0,62
|
|GARAN
|8,13
|1.176.033.402
|% -0,37
|
|TSKB
|1,41
|188.461.837
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,17
|270.189.869
|% 0,46
|
|KARSN
|4,89
|545.445.179
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,97
|179.678.590
|% 0,51
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3828
|8,3844
|% -0,37
|
|Euro
|10,2503
|10,2563
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8348
|11,8942
|% -0,32
|
|Frank
|9,3195
|9,3756
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2290
|2,2402
|% -0,37
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,25
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,05
|
|B. Petrol
|67,87
|67,87
|1,52
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 79 artarak (% 0.45 ) 1, 528
-
17:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, FENER
-
17:43XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 13, 342.00 milyon TL de
-
17:43TDGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 731, 014 adet işlem
-
17:41PSDTC
Yüzde 4.47 oranında artışla 26.18 lira fiyatla işlem gören hissede 956, 307 adet işlem