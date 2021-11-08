***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,Şirketimizin bağlı ortaklığı NANOX KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile PALMİYE TEMİZLİK GIDA İMALAT SAN VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ. arasında ,klordioksit üretim tesisini ve bu tesis içerisinde üretim unsurlarına ait tüm maddi olan ve maddi olmayan varlıkların tamamının satın alınması hususunda mutabakata varmışlardır.Bahse konu mutabakat çerçevesinde alıcı ve satıcı arasında karşılıklı sözleşme imzalanmıştır.Yapılan sözleşme sebebiyle gerekli yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976081BIST