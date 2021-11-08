***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2021 20:47
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,
Şirketimizin bağlı ortaklığı NANOX KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile PALMİYE TEMİZLİK GIDA İMALAT SAN VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ. arasında ,klordioksit üretim tesisini ve bu tesis içerisinde üretim unsurlarına ait tüm maddi olan ve maddi olmayan varlıkların tamamının satın alınması hususunda mutabakata varmışlardır.
Bahse konu mutabakat çerçevesinde alıcı ve satıcı arasında karşılıklı sözleşme imzalanmıştır.
Yapılan sözleşme sebebiyle gerekli yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976081
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
18:059,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0459
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
18:0511,2914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0690
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
18:05572,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 5,08
|Açılış
|: 572,70
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
573,22
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|94,05
|622.342
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,18
|28.121.188
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|18.029.949
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,16
|245.948.810
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,24
|43.762.886
|% 7,07
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.802.633
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.610.186
|% -9,90
|
|INVEO
|28,60
|18.808.891
|% -9,49
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,61
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 3,57
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 5,51
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7261
|9,7275
|% 0,52
|
|Euro
|11,2795
|11,2947
|% 0,64
|
|Sterlin
|13,1453
|13,2112
|% 0,41
|
|Frank
|10,6303
|10,6944
|% 0,74
|
|Riyal
|2,5838
|2,5968
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|7,49
|
|Altın Gr.
|573
|573
|5,30
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|1,45
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
-
17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
-
17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem