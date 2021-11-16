***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









14.225.000,00 TL bedel ile satılmasına,Yapılan satış ile alakalı Bağcılar Tapu Müdürlüğü tarafından tescil işleminin yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978157BIST