***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.09.2021 22:13
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZLEM NAZLI ARIKAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 03.10.2019 5544113444 yatirimciiliskileri@akdenizyh.com düzey3214125.kurumsal yönetim0334 kredi derecelendirme902128 türev lisans 902448
info@akdenizyh.com
muhasebe@akdenizgh.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962918
BIST
09:551.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.431
En Düşük
1.431
09:558,5023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,5191
En Düşük
8,4540
09:5510,0667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0500
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
09:55488,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,02
|Açılış
|: 488,58
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,02
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler09:55
|YEOTK
|32,20
|16.875.762
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,35
|717.665
|% 6,15
|
|SELVA
|8,82
|1.187.260
|% 4,88
|
|BURCE
|24,60
|22.829
|% 4,50
|
|DESA
|10,30
|707.332
|% 3,94
|
|AKYHO
|2,43
|420.925
|% -4,71
|
|AKFGY
|3,45
|469.369
|% -3,09
|
|DAGI
|3,50
|292.114
|% -2,23
|
|ERSU
|3,37
|90.394
|% -2,03
|
|EDIP
|3,40
|88.907
|% -2,02
|
|ISCTR
|5,46
|286.751.328
|% 0,00
|
|SAHOL
|9,96
|149.150.722
|% 0,00
|
|HALKB
|4,67
|107.143.635
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,13
|79.571.952
|% 0,00
|
|FENER
|34,98
|77.344.224
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,46
|286.751.328
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,95
|28.141.958
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,57
|72.534.442
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,23
|57.614.683
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4990
|8,5023
|% 0,47
|
|Euro
|10,0590
|10,0667
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,6675
|11,7260
|% 0,45
|
|Frank
|9,1995
|9,2549
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2592
|2,2705
|% 0,46
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-1,17
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|0,21
|