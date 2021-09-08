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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.09.2021 22:13



***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZLEM NAZLI ARIKAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 03.10.2019 5544113444 yatirimciiliskileri@akdenizyh.com düzey3214125.kurumsal yönetim0334 kredi derecelendirme902128 türev lisans 902448
info@akdenizyh.com
muhasebe@akdenizgh.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962918


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 32,20 16.875.762 % 9,97  
OYLUM 5,35 717.665 % 6,15  
SELVA 8,82 1.187.260 % 4,88  
BURCE 24,60 22.829 % 4,50  
DESA 10,30 707.332 % 3,94  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 8,4990 8,5023 % 0,47  
Euro 10,0590 10,0667 % 0,50  
Sterlin 11,6675 11,7260 % 0,45  
Frank 9,1995 9,2549 % 0,69  
Riyal 2,2592 2,2705 % 0,46  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -1,17  
Altın Gr. 488 488 1,62  
Cumhuriyet 3.220 3.269 17,00  
Tam 3.204 3.287 18,15  
Yarım 1.549 1.590 8,78  
Çeyrek 777 795 4,40  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 -0,07  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,01  
B. Petrol 72,81 72,81 0,21  
Seans Raporu 09:55
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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