***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2022 18:58
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NECMEDDİN ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı YK Üyesi, Ortak Evet 6.11 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Yoktur
SALİH AKARSU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil yok - Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
SÜLEYMAN BIÇAKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 29.06.2020 İcrada Görevli Değil yok mali müşavir Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim komitesi-Başkan,Riskin erken Saptanması Komitesi-Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi -Üye
AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ RÜVEYDA ŞİMŞEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.06.2020 İcrada Görevli Değil yok yok Hayır Bağımsız Üye Değil yok
İBRAHİM HASELÇİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 14.09.2022 İcrada Görevli Değil Yok. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063213 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ,DENETİM KOMİTESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063218
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,08
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2301
18:0518,2696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0762
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
18:05996,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,16
|Açılış
|: 996,89
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|227.697.985
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.630.435
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|143.615.123
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.836.245
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.352.751.038
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|124.445.160
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|72.113.546
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.244.469.842
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|38.552.707
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 4,50
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% -3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2344
|18,2453
|% -0,02
|
|Euro
|18,2521
|18,2696
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,0329
|21,1383
|% 0,58
|
|Frank
|18,8885
|19,0023
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8362
|4,8604
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,62
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.728
|6.798
|-18,00
|
|Yarım
|3.278
|3.324
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.661
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,61
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,12
|
|B. Petrol
|95,14
|95,14
|1,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS