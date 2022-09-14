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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.09.2022 18:58
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NECMEDDİN ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı YK Üyesi, Ortak Evet 6.11 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Yoktur
SALİH AKARSU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil yok - Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
SÜLEYMAN BIÇAKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 29.06.2020 İcrada Görevli Değil yok mali müşavir Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim komitesi-Başkan,Riskin erken Saptanması Komitesi-Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi -Üye
AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ RÜVEYDA ŞİMŞEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.06.2020 İcrada Görevli Değil yok yok Hayır Bağımsız Üye Değil yok
İBRAHİM HASELÇİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 14.09.2022 İcrada Görevli Değil Yok. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063213 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ,DENETİM KOMİTESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063218


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Yarım 3.278 3.324 -8,00  
Çeyrek 1.644 1.661 -5,00  
Gümüş.Ons 19,59 19,61 0,27  
Gümüş Gr. 11,47 11,49 0,12  
B. Petrol 95,14 95,14 1,97  
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