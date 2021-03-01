***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.365.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 82.730.000 TL (%200 oranında) artırılarak 124.095.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.02.2021 tarihinde başlayan rüçhan işlemi 25.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Paydaşlarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan payların toplam nominal değeri 627.433,842 TL' dir.Kalan paylar 03.03.2021 ve 04.03.2021 tarihlerinde 2 işi günü süreyle Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere "Borsa'da Satış" yöntemi ile BİST birincil piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.akdenizyh.com ve halka arzda aracılık eden Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin www.bmd.com.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.Kamıoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.EK: AKYHO Tasarruf sahiplerine satış duyurusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913972BIST