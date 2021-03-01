***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
01.03.2021 17:57
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.365.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 82.730.000 TL (%200 oranında) artırılarak 124.095.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.02.2021 tarihinde başlayan rüçhan işlemi 25.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Paydaşlarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan payların toplam nominal değeri 627.433,842 TL' dir.
Kalan paylar 03.03.2021 ve 04.03.2021 tarihlerinde 2 işi günü süreyle Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere "Borsa'da Satış" yöntemi ile BİST birincil piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.akdenizyh.com ve halka arzda aracılık eden Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin www.bmd.com.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.
Kamıoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
EK: AKYHO Tasarruf sahiplerine satış duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913972
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2848
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -0,1401
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7799
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -0,1895
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7048
18:05404,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -7,68
|Açılış
|: 404,49
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2823
|7,2848
|% -1,89
|
|Euro
|8,7728
|8,7799
|% -2,11
|
|Sterlin
|10,1193
|10,1701
|% -1,86
|
|Frank
|7,9352
|7,9830
|% -2,39
|
|Riyal
|1,9362
|1,9459
|% -1,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,51
|
|Altın Gr.
|404
|405
|-7,75
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,70
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,08
|
|B. Petrol
|64,44
|64,44
|0,01
|