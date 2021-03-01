Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

01.03.2021 17:57



***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                              
Şirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.365.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 82.730.000 TL (%200 oranında) artırılarak 124.095.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.02.2021 tarihinde başlayan rüçhan işlemi 25.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Paydaşlarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan payların toplam nominal değeri 627.433,842 TL' dir.
Kalan paylar 03.03.2021 ve 04.03.2021 tarihlerinde 2 işi günü süreyle Bizim  Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere "Borsa'da Satış" yöntemi ile BİST birincil piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.akdenizyh.com ve halka arzda aracılık eden Bizim Menkul  Değerler A.Ş.'nin www.bmd.com.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.
Kamıoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla. 
 
EK: AKYHO Tasarruf sahiplerine satış duyurusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913972


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.527
Değişim :  3,81% |  56,06
Açılış :  1.492  
Önceki Kapanış :  1.471  
En Yüksek
1.527 En Düşük
1.491
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 17,71 5.077.103 % 10,00  
OTKAR 392,70 309.097.599 % 10,00  
UZERB 71,50 1.180.442 % 10,00  
NTHOL 4,84 205.132.542 % 10,00  
MAALT 255,20 68.117.805 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2823 7,2848 % -1,89  
Euro 8,7728 8,7799 % -2,11  
Sterlin 10,1193 10,1701 % -1,86  
Frank 7,9352 7,9830 % -2,39  
Riyal 1,9362 1,9459 % -1,91  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 0,51  
Altın Gr. 404 405 -7,75  
Cumhuriyet 2.697 2.738 -98,00  
Tam 2.685 2.755 -92,97  
Yarım 1.298 1.332 -44,97  
Çeyrek 651 666 -22,49  
Gümüş.Ons 26,67 26,70 0,14  
Gümüş Gr. 6,26 6,26 -0,08  
B. Petrol 64,44 64,44 0,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru