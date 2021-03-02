***AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
02.03.2021 14:52
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKYHO
İlgili Şirket Ünvanı AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 41.365.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 124.095.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 82.730.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 627.433,842
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 03.03.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 04.03.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
-
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AKYHO.pdf
EK: 2 AKYHO EN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914475
BIST
15:301.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:307,3284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0324
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:308,8179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0275
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:30407,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,94
|Açılış
|: 407,15
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:26
|AYEN
|8,91
|77.716.073
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.234.983
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|THYAO
|14,74
|4.140.936.836
|% 6,81
|
|SISE
|7,72
|1.541.660.612
|% 1,71
|
|KOZAL
|132,30
|1.432.004.325
|% -2,93
|
|PETKM
|5,56
|1.168.764.949
|% 3,35
|
|KRDMD
|6,85
|1.111.868.552
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,35
|800.082.645
|% 0,00
|
|THYAO
|14,74
|4.140.936.836
|% 6,81
|
|PETKM
|5,56
|1.168.764.949
|% 3,35
|
|SISE
|7,72
|1.541.660.612
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,38
|279.616.876
|% -1,43
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3202
|7,3264
|% 0,42
|
|Euro
|8,8112
|8,8172
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,1761
|10,2271
|% 0,53
|
|Frank
|7,9573
|8,0052
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9493
|1,9591
|% 0,53
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|5,40
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,97
|
|Cumhuriyet
|2.703
|2.744
|6,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|10,65
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,15
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|0,00
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:38ERSU
Yüzde 5.65 oranında artışla 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 681, 047 adet işlem
-
15:37MEPET
Yüzde 5.19 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 212, 768 adet işlem
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 99 artarak (% 0.45 ) 1, 340
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, AYEN, KONTR, DAGHL, KENT, GOZDE, UFUK, VAKFN, CLEBI
-
15:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AYCES, MERIT, CASA, UMPAS, KSTUR, EMNIS, BALAT