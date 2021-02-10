***AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
10.02.2021 16:50
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKYHO
11.02.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
AKDENIZ YATIRIM HOLDING AKYHO 200,00000 1,00 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908902
BIST
17:101.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,02
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
17:107,0396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0290
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
17:108,5447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
17:10419,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,14
|Açılış
|: 419,38
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler17:10
|ERBOS
|66,55
|23.219.891
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|65.675.975
|% 9,99
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|40.446.517
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|138,00
|2.341.635.466
|% 0,36
|
|EKGYO
|2,63
|1.503.634.701
|% 1,15
|
|PETKM
|5,09
|1.081.451.164
|% -3,78
|
|GARAN
|10,17
|1.042.805.877
|% -0,29
|
|KRDMD
|7,05
|816.641.069
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,63
|1.503.634.701
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,73
|705.336.081
|% 2,63
|
|PETKM
|5,09
|1.081.451.164
|% -3,78
|
|DOHOL
|3,52
|595.543.613
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,93
|443.548.748
|% -1,01
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0369
|7,0396
|% -0,41
|
|Euro
|8,5416
|8,5447
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,7209
|9,7697
|% -0,15
|
|Frank
|7,8784
|7,9259
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8713
|1,8807
|% -0,39
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|16,25
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.788
|2.830
|-5,00
|
|Tam
|2.772
|2.845
|-5,22
|
|Yarım
|1.340
|1.376
|-2,53
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,02
|
|B. Petrol
|61,37
|61,37
|0,15
|