***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2020 13:01
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873914
BIST
15:491.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -10,10
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:497,4845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:498,8336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:49460,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,49
|Açılış
|: 460,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:49
|DITAS
|36,30
|3.718.694
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.383.259
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.931.874
|% 9,99
|
|LINK
|33,68
|39.261.936
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|136.584.211
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|KENT
|376,70
|6.384.429
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,50
|1.433.207
|% -8,04
|
|GSRAY
|4,32
|1.067.351.996
|% 9,09
|
|TSPOR
|6,35
|817.061.582
|% 7,26
|
|FENER
|44,78
|627.819.789
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,95
|612.765.969
|% 7,92
|
|RTALB
|58,65
|463.232.330
|% -1,76
|
|GSRAY
|4,32
|1.067.351.996
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,80
|433.339.726
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,95
|612.765.969
|% 7,92
|
|TSPOR
|6,35
|817.061.582
|% 7,26
|
|IHLAS
|0,94
|113.802.831
|% 2,17
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4798
|7,4845
|% 0,40
|
|Euro
|8,8277
|8,8336
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7335
|9,7823
|% -0,49
|
|Frank
|8,1292
|8,1781
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9896
|1,9996
|% 0,46
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-13,72
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|0,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|-8,83
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|-4,27
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,53
|40,53
|-1,49
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:04PEKGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 780, 088 adet işlem
-
16:01XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 8, 132.00 milyon TL de
-
16:01YKGYO
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 224, 025 adet işlem
-
15:59LUKSK
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 26.86 lira fiyatla işlem gören hissede 365, 162 adet işlem
-
15:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, KRDMD, TAVHL