***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 10:16
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888051
BIST
10:051.287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,80
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.287
En Düşük
1.278
10:057,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0514
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:059,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0547
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,2975
En Düşük
9,1713
10:05474,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,23
|Açılış
|: 474,24
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:03
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|1.874.415
|% 9,97
|
|MARKA
|6,74
|3.855.462
|% 9,95
|
|EMNIS
|29,64
|579.462
|% 9,94
|
|ETILR
|4,90
|1.050.393
|% 8,65
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|HLGYO
|2,64
|196.045.085
|% 0,00
|
|GARAN
|8,50
|35.710.557
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,90
|20.495.231
|% 3,57
|
|ASELS
|19,00
|20.278.434
|% 2,26
|
|SISE
|6,88
|15.904.971
|% 0,58
|
|HLGYO
|2,64
|196.045.085
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,90
|20.495.231
|% 3,57
|
|GARAN
|8,50
|35.710.557
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|7.032.429
|% 0,53
|
|ALBRK
|1,83
|4.775.575
|% 0,55
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8398
|7,8530
|% 0,75
|
|Euro
|9,2316
|9,2493
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,3660
|10,4180
|% 0,97
|
|Frank
|8,5652
|8,6168
|% 1,18
|
|Riyal
|2,0958
|2,1063
|% 1,18
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|4,49
|
|Altın Gr.
|474
|474
|6,65
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,05
|
|B. Petrol
|43,75
|43,75
|-0,04
|