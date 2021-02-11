***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2021 10:24
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909031
BIST
10:371.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.544
10:377,0565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0666
En Düşük
7,0384
10:378,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0182
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5845
En Düşük
8,5499
10:37417,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,15
|Açılış
|: 417,71
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:35
|YESIL
|220,20
|13.640.329
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|TKURU
|439,00
|1.316.561
|% 9,34
|
|VERTU
|28,72
|9.573.037
|% 9,12
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|TGSAS
|32,48
|12.329.702
|% -9,38
|
|SEKUR
|42,50
|6.739.344
|% -6,68
|
|KRTEK
|11,08
|5.458.172
|% -3,99
|
|EKGYO
|2,60
|403.582.545
|% -1,14
|
|KOZAL
|135,80
|223.968.472
|% -0,73
|
|PETKM
|5,18
|217.032.829
|% 1,17
|
|ESEN
|41,22
|200.295.699
|% 7,79
|
|SASA
|30,68
|126.977.557
|% 2,40
|
|EKGYO
|2,60
|403.582.545
|% -1,14
|
|PETKM
|5,18
|217.032.829
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,43
|33.050.279
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,92
|66.533.242
|% -0,34
|
|ODAS
|4,19
|93.214.244
|% -0,48
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0518
|7,0541
|% -0,05
|
|Euro
|8,5622
|8,5713
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,7323
|9,7811
|% 0,04
|
|Frank
|7,8900
|7,9375
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8742
|1,8836
|% -0,07
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,61
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|61,23
|61,23
|-0,24
|