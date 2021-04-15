***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:22
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928464
BIST
15:451.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:458,0861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0154
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:459,6871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:45454,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,34
|Açılış
|: 454,67
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:45
|TRGYO
|3,85
|271.853.233
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|70.722.982
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.146.214
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|160.194.104
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.266.394
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.553.248
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|766.029
|% -9,96
|
|GARAN
|7,32
|4.736.631.112
|% 4,72
|
|EREGL
|18,26
|1.238.760.282
|% 4,22
|
|SASA
|46,54
|1.061.425.802
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,72
|1.044.282.228
|% 4,32
|
|YKBNK
|2,19
|1.016.426.866
|% 1,86
|
|GARAN
|7,32
|4.736.631.112
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,19
|1.016.426.866
|% 1,86
|
|TSKB
|1,34
|225.740.641
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,05
|773.322.784
|% 2,23
|
|EKGYO
|1,86
|258.497.502
|% -0,53
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0823
|8,0861
|% 0,19
|
|Euro
|9,6780
|9,6871
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1247
|11,1805
|% 0,42
|
|Frank
|8,7250
|8,7775
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1498
|2,1605
|% 0,26
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,62
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,34
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.054
|12,00
|
|Tam
|2.992
|3.069
|9,14
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|4,69
|
|Çeyrek
|725
|742
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,05
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,27
|