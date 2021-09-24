***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 13:17
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965120
BIST
13:271.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,80
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
13:278,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0792
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
13:2710,3792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0701
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
13:27498,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 7,13
|Açılış
|: 498,03
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler13:25
|YEOTK
|73,20
|160.214.245
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.135.312
|% 9,94
|
|RALYH
|5,13
|6.968.074
|% 9,85
|
|OYLUM
|11,62
|22.113.717
|% 9,83
|
|KERVN
|0,49
|716.758
|% 8,89
|
|BASCM
|9,00
|133.433
|% -10,00
|
|AGYO
|3,00
|27.227.081
|% -8,54
|
|KTSKR
|54,75
|10.262.014
|% -8,14
|
|ISBIR
|57,00
|1.418.072
|% -7,62
|
|AKYHO
|2,32
|36.286.897
|% -6,83
|
|GARAN
|8,98
|936.575.690
|% -2,18
|
|KIMMR
|4,04
|702.557.742
|% -4,49
|
|THYAO
|13,44
|550.802.360
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,33
|313.069.732
|% -2,51
|
|AKBNK
|5,17
|303.123.911
|% -2,45
|
|KIMMR
|4,04
|702.557.742
|% -4,49
|
|YKBNK
|2,33
|313.069.732
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,80
|212.313.851
|% -1,10
|
|GARAN
|8,98
|936.575.690
|% -2,18
|
|AKBNK
|5,17
|303.123.911
|% -2,45
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8380
|8,8409
|% 0,90
|
|Euro
|10,3732
|10,3811
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,0653
|12,1258
|% 0,67
|
|Frank
|9,5258
|9,5832
|% 0,93
|
|Riyal
|2,3472
|2,3589
|% 0,78
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|12,41
|
|Altın Gr.
|498
|498
|7,27
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|36,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|43,20
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|20,89
|
|Çeyrek
|796
|814
|10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,09
|
|B. Petrol
|77,37
|77,37
|0,14
|