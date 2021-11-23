***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 15:26
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979212
BIST
16:191.783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 27,53
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:1912,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 11,43%
|| 1,3036
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:1914,3362
En Yüksek
|Değişim
|: 11,81%
|| 1,5137
|Açılış
|: 14,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:19725,30
En Yüksek
|Değişim
|: 9,51%
|| 62,96
|Açılış
|: 725,30
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:17
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.662.974
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.650.589
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|3.035.479
|% 9,98
|
|IHAAS
|5,51
|54.376.420
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|99.306.950
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|742.947.962
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.444.864
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.291.764
|% -9,35
|
|AVOD
|5,07
|50.177.127
|% -8,48
|
|KRDMD
|8,64
|3.207.728.019
|% 3,85
|
|GARAN
|11,72
|3.047.050.049
|% -1,84
|
|SISE
|11,97
|2.893.582.188
|% 6,78
|
|THYAO
|18,30
|1.987.981.091
|% 3,80
|
|EREGL
|23,00
|1.921.005.550
|% 6,68
|
|YKBNK
|3,44
|1.554.379.133
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,64
|3.207.728.019
|% 3,85
|
|ODAS
|1,59
|538.606.298
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,16
|604.442.348
|% -1,37
|
|GARAN
|11,72
|3.047.050.049
|% -1,84
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5941
|12,6927
|% 11,28
|
|Euro
|14,1811
|14,3289
|% 11,75
|
|Sterlin
|16,8344
|16,9188
|% 10,53
|
|Frank
|13,4949
|13,5762
|% 10,82
|
|Riyal
|3,3568
|3,3736
|% 10,73
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-15,76
|
|Altın Gr.
|742
|742
|79,76
|
|Cumhuriyet
|4.947
|5.022
|603,00
|
|Tam
|4.842
|5.000
|553,44
|
|Yarım
|2.340
|2.419
|267,71
|
|Çeyrek
|1.174
|1.209
|133,86
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|0,93
|
|B. Petrol
|79,60
|79,60
|-0,10
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:30TOASO
Yüzde 8.07 oranında artışla 75.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 419, 631 adet işlem
-
16:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, ISCTR, VAKBN
-
16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 06 artarak (% 1.80 ) 1, 585
-
16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, DURDO, PRKAB, FRIGO, ATATP, TETMT, PENTA, TBORG, YBTAS, DOBUR
-
16:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, MERCN, BASGZ, ADESE