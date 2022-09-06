***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 10:25
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060370
BIST
10:203.411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 52,59
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.418
En Düşük
3.382
10:2018,2306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2306
En Düşük
18,1962
10:2018,1978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1045
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2006
En Düşük
18,0825
10:201.005,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.005,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler10:20
|ICBCT
|8,72
|19.874.472
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,60
|2.203.933
|% 9,35
|
|ZRGYO
|4,09
|31.723.917
|% 9,07
|
|HALKB
|10,60
|311.707.505
|% 7,40
|
|MTRKS
|38,52
|7.166.877
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,25
|7.072.876
|% -8,87
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|DYOBY
|19,72
|13.507.421
|% -5,19
|
|PRKME
|13,92
|18.525.378
|% -4,53
|
|EREGL
|32,52
|1.431.867.796
|% 4,97
|
|YKBNK
|8,19
|1.391.125.653
|% 0,99
|
|KRDMD
|13,75
|1.017.143.762
|% 6,75
|
|THYAO
|74,85
|863.572.217
|% -0,40
|
|EKGYO
|4,44
|811.142.898
|% 1,37
|
|EKGYO
|4,44
|811.142.898
|% 1,37
|
|YKBNK
|8,19
|1.391.125.653
|% 0,99
|
|KRDMD
|13,75
|1.017.143.762
|% 6,75
|
|ISCTR
|10,04
|539.503.505
|% 4,15
|
|AKBNK
|14,66
|766.408.527
|% 3,31
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2205
|18,2306
|% 0,08
|
|Euro
|18,1858
|18,1978
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,0568
|21,1624
|% 0,62
|
|Frank
|18,5191
|18,6306
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8353
|4,8596
|% 0,07
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|4,85
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,59
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.777
|6.839
|27,00
|
|Yarım
|3.302
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,11
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|-0,28
|