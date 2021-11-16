***AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2021 09:08
***AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Necmeddin Şimşek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977939
BIST
10:231.718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 15,42
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.713
10:2310,1991
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1413
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,2165
En Düşük
10,0421
10:2311,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1723
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,6239
En Düşük
11,4245
10:23608,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 6,14
|Açılış
|: 608,83
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
609,41
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|ELITE
|19,10
|54.541.991
|% 6,53
|
|GARAN
|12,32
|788.906.414
|% 5,93
|
|DOAS
|44,96
|31.496.157
|% 5,79
|
|OYLUM
|8,12
|4.068.478
|% -7,31
|
|PENTA
|164,10
|1.862.524
|% -6,66
|
|DOGUB
|3,20
|330.874
|% -4,76
|
|GARFA
|13,20
|905.608
|% -4,35
|
|YEOTK
|53,90
|8.269.631
|% -3,75
|
|GARAN
|12,32
|788.906.414
|% 5,93
|
|YKBNK
|3,49
|680.392.702
|% 2,95
|
|AKBNK
|7,18
|571.720.796
|% 3,01
|
|ISCTR
|7,04
|414.624.312
|% 0,72
|
|PETKM
|8,00
|276.837.400
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,49
|680.392.702
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,21
|145.173.149
|% -2,42
|
|AKBNK
|7,18
|571.720.796
|% 3,01
|
|GARAN
|12,32
|788.906.414
|% 5,93
|
|TSKB
|1,67
|106.809.458
|% -2,91
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1920
|10,1991
|% 1,40
|
|Euro
|11,5934
|11,6084
|% 1,51
|
|Sterlin
|13,6278
|13,6962
|% 1,36
|
|Frank
|10,9393
|11,0052
|% 1,06
|
|Riyal
|2,7000
|2,7136
|% 0,97
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-0,36
|
|Altın Gr.
|609
|609
|6,26
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,18
|8,19
|0,07
|
|B. Petrol
|82,93
|82,93
|0,88
|