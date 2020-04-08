***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2020 11:48
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
AHN Fon - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 36,83 % 0,0023062 % 0,0001002 % 4,34602
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836377
BIST
14:3792.841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 459,19
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:376,7713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0168
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:377,3770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:37358,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,58
|Açılış
|: 358,01
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|23.646.266
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.004.878
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.353.863
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,84
|566.424.357
|% 3,87
|
|ASELS
|24,66
|521.649.215
|% 1,07
|
|THYAO
|9,59
|507.104.705
|% 0,63
|
|SASA
|9,14
|466.575.310
|% 2,24
|
|GARAN
|7,85
|369.468.259
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,35
|233.080.051
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,03
|81.151.324
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,44
|230.483.352
|% 2,08
|
|TEKTU
|1,07
|67.759.313
|% 5,94
|
|YKBNK
|1,89
|111.223.122
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3391
|8,3810
|% 0,23
|
|Frank
|6,9390
|6,9808
|% -0,13
|
|Riyal
|1,7950
|1,8040
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,79
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,08
|32,08
|0,21
|