***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2020 12:14
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
AHU Fon - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 39.120,17 % 0,002139 % 0,032952 % 1.540,5868
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854859
BIST
11:59117.769
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 2.020,92
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:596,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8676
En Düşük
6,8420
11:597,7586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:59392,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 392,25
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.516.432
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|1.937.517
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KENT
|688,70
|24.996.756
|% 9,93
|
|VKFYO
|4,81
|9.020.268
|% 9,82
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,47
|8.630.380
|% -6,88
|
|SISE
|6,03
|537.202.554
|% 5,05
|
|IHLGM
|1,80
|421.480.344
|% 7,14
|
|TKFEN
|17,29
|366.987.333
|% 2,79
|
|GARAN
|8,34
|337.867.186
|% 1,46
|
|THYAO
|11,97
|315.195.641
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,80
|421.480.344
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,92
|121.552.678
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,88
|215.699.481
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,07
|207.015.227
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,63
|154.141.282
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5348
|8,5776
|% -0,03
|
|Frank
|7,2498
|7,2935
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|3,42
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|5,70
|
|Tam
|2.615
|2.627
|5,80
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,80
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,22
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
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|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,75
|
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