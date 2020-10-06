***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2020 16:01
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
AHI Fon - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29.388,51 % 0,011833 % 0,23749 % 2.006,97
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.243,74 % 0,021 % 0,010051 % 47,8605
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878660
BIST
17:231.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:237,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:239,1795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0306
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:23478,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,70
|Açılış
|: 478,45
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:21
|YAPRK
|85,80
|1.753.924
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.688.423
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.697.163
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.702
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|887.714
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,24
|1.806.171.177
|% 0,84
|
|ODAS
|3,32
|1.421.769.498
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.169.655.093
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|818.046.414
|% -0,29
|
|TURSG
|6,19
|776.923.164
|% 1,81
|
|ODAS
|3,32
|1.421.769.498
|% 9,93
|
|GARAN
|7,24
|1.806.171.177
|% 0,84
|
|ZOREN
|2,68
|644.902.810
|% 2,68
|
|KRDMD
|3,49
|818.046.414
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,79
|357.033.479
|% 1,13
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7731
|7,7786
|% 0,18
|
|Euro
|9,1648
|9,1792
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0506
|10,1010
|% 0,01
|
|Frank
|8,4604
|8,5114
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0649
|2,0753
|% 0,06
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|3,25
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.152
|3.231
|9,43
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|4,56
|
|Çeyrek
|764
|781
|2,28
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|1,38
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36FORMT
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 126, 592 adet işlem
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17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 36 kaybederek (% -0.18 ) 1, 296
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17:35XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 18, 014.00 milyon TL de
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17:35YYAPI
Yüzde 9.62 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 580, 268 adet işlem
-
17:34ARMDA
Yüzde 6.44 oranında artışla 66.15 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 213 adet işlem