***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2020 16:06
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ZVB Fon - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878667
BIST
17:211.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:217,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:219,1792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0303
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:21478,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,50
|Açılış
|: 478,26
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:21
|YAPRK
|85,80
|1.753.924
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.688.423
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.697.163
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.702
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|887.714
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,24
|1.806.171.177
|% 0,84
|
|ODAS
|3,32
|1.421.769.498
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.169.655.093
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|818.046.414
|% -0,29
|
|TURSG
|6,19
|776.923.164
|% 1,81
|
|ODAS
|3,32
|1.421.769.498
|% 9,93
|
|GARAN
|7,24
|1.806.171.177
|% 0,84
|
|ZOREN
|2,68
|644.902.810
|% 2,68
|
|KRDMD
|3,49
|818.046.414
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,79
|357.033.479
|% 1,13
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7731
|7,7786
|% 0,18
|
|Euro
|9,1648
|9,1792
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0506
|10,1010
|% 0,01
|
|Frank
|8,4604
|8,5114
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0649
|2,0753
|% 0,06
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|3,25
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.152
|3.231
|9,43
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|4,56
|
|Çeyrek
|764
|781
|2,28
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|1,38
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:31ODAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 443, 226, 934 adet işlem
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17:30XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 17, 880.00 milyon TL de
-
17:30SAYAS
Yüzde 4.26 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 307, 800 adet işlem
-
17:29METUR
Yüzde 8.01 oranında artışla 11.06 lira fiyatla işlem gören hissede 751, 871 adet işlem
-
17:28YYAPI
Yüzde 9.62 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 825, 743 adet işlem