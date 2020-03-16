***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.200.190 -11.050.044Net Dönem Karı (Zararı)8.128.188 4.227.430NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.507.729 -4.000.009Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-8.113.071 -3.866.860Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-393.756 -130.076Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-902 -3.073İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-55.934.622 -15.147.398Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-37.361 101.133İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-55.897.261 -15.248.531FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-56.314.163 -14.919.977Alınan Faiz3.073FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.224.601 11.256.733Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit97.342.827 37.383.602Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-48.118.226 -26.126.869YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.024.411 206.689NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.024.411 206.689DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ529.767 323.078DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.554.178 529.767Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.554.178 529.767Finansal Varlıklar6 83.098.494 26.807.477TOPLAM VARLIKLAR84.652.672 27.337.244YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 76.841 114.202TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)76.841 114.202TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)84.575.831 27.223.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)27.223.042 11.738.879Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.128.188 4.227.430Katılma Payı İhraç Tutarı (+)97.342.827 37.383.602Katılma Payı İade Tutarı (-)-48.118.226 -26.126.869TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)84.575.831 27.223.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 8.113.071 3.866.860Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 394.590 108.762Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 122.144 534.522Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 11 1 2ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.629.806 4.510.146Yönetim Ücretleri7 -393.806 -227.398Saklama Ücretleri7 -48.545 -28.492Denetim Ücretleri7 -4.080 -3.388Kurul Ücretleri7 -9.859 -4.681Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -21.033 -3.791Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 11 -24.295 -14.966ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-501.618 -282.716ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.128.188 4.227.430NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.128.188 4.227.430DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.128.188 4.227.430http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829003BIST