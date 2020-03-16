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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

16.03.2020 09:20
GÜNCEL HABERLER



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.200.190 -11.050.044
Net Dönem Karı (Zararı)
8.128.188 4.227.430
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.507.729 -4.000.009
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.113.071 -3.866.860
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-393.756 -130.076
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-902 -3.073
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-55.934.622 -15.147.398
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-37.361 101.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-55.897.261 -15.248.531
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-56.314.163 -14.919.977
Alınan Faiz
3.073
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.224.601 11.256.733
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
97.342.827 37.383.602
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-48.118.226 -26.126.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.024.411 206.689
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.024.411 206.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
529.767 323.078
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.554.178 529.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.554.178 529.767
Finansal Varlıklar
6 83.098.494 26.807.477
TOPLAM VARLIKLAR
84.652.672 27.337.244
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 76.841 114.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
76.841 114.202
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
84.575.831 27.223.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
27.223.042 11.738.879
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.128.188 4.227.430
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
97.342.827 37.383.602
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-48.118.226 -26.126.869
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
84.575.831 27.223.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 8.113.071 3.866.860
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 394.590 108.762
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 122.144 534.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 11 1 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.629.806 4.510.146
Yönetim Ücretleri
7 -393.806 -227.398
Saklama Ücretleri
7 -48.545 -28.492
Denetim Ücretleri
7 -4.080 -3.388
Kurul Ücretleri
7 -9.859 -4.681
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -21.033 -3.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 11 -24.295 -14.966
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-501.618 -282.716
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.128.188 4.227.430
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.128.188 4.227.430
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.128.188 4.227.430



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829003


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Sterlin 7,8046 7,8438 % 0,73  
Frank 6,6658 6,7059 % 0,60  
Riyal 1,6840 1,6925 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.546 1.546 16,43  
Altın Gr. 314 315 3,13  
Cumhuriyet 2.081 2.112 -50,00  
Tam 2.072 2.123 -44,29  
Yarım 1.001 1.027 -21,43  
Çeyrek 502 514 -10,72  
Gümüş.Ons 14,59 14,62 -0,12  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 -0,01  
B. Petrol 32,27 32,27 -1,58  
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