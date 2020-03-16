***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
16.03.2020 09:21
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-430.209 1.893.710
Net Dönem Karı (Zararı)
3.292.682 -2.130.224
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.731.711 2.527.500
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.395 -33.911
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.682.316 2.561.411
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.040.576 1.462.524
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
96.000 489.765
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-89.687 -710.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.046.889 1.683.637
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-479.605 1.859.800
Alınan Faiz
49.396 33.910
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.923 -1.781.523
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.510.313 2.010.495
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.406.390 -3.792.018
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-326.286 112.187
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-326.286 112.187
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
403.216 291.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.930 403.216
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.930 403.216
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 128.252 104.319
Takas Alacakları
5 96.000
Finansal Varlıklar
8 12.732.785 9.027.515
TOPLAM VARLIKLAR
12.937.967 9.631.050
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
7 18.972 116.595
Diğer Borçlar
6 30.878 22.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.850 139.538
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.888.117 9.491.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.491.512 13.403.259
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.292.682 -2.130.224
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.510.313 2.010.496
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.406.390 -3.792.019
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.888.117 9.491.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 49.396 33.911
Temettü Gelirleri
12 361.112 516.487
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 464.946 169.239
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.682.316 -2.561.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 13 710 12
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.558.480 -1.841.761
Yönetim Ücretleri
9 -218.554 -239.856
Saklama Ücretleri
9 -13.550 -14.195
Denetim Ücretleri
9 -4.077 -3.404
Kurul Ücretleri
9 -2.247 -2.345
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -10.194 -14.162
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 13 -17.176 -14.501
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-265.798 -288.463
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.292.682 -2.130.224
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.292.682 -2.130.224
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.292.682 -2.130.224
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829004
BIST