***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-430.209 1.893.710Net Dönem Karı (Zararı)3.292.682 -2.130.224NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.731.711 2.527.500Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-49.395 -33.911Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.682.316 2.561.411İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.040.576 1.462.524Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler96.000 489.765Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-89.687 -710.878İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.046.889 1.683.637FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-479.605 1.859.800Alınan Faiz49.396 33.910FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI103.923 -1.781.523Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.510.313 2.010.495Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.406.390 -3.792.018YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-326.286 112.187NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-326.286 112.187DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ403.216 291.029DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.930 403.216Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 76.930 403.216Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 128.252 104.319Takas Alacakları5 96.000Finansal Varlıklar8 12.732.785 9.027.515TOPLAM VARLIKLAR12.937.967 9.631.050YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları7 18.972 116.595Diğer Borçlar6 30.878 22.943TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)49.850 139.538TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.888.117 9.491.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9.491.512 13.403.259Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.292.682 -2.130.224Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.510.313 2.010.496Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.406.390 -3.792.019TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.888.117 9.491.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 49.396 33.911Temettü Gelirleri12 361.112 516.487Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 464.946 169.239Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.682.316 -2.561.410Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 13 710 12ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.558.480 -1.841.761Yönetim Ücretleri9 -218.554 -239.856Saklama Ücretleri9 -13.550 -14.195Denetim Ücretleri9 -4.077 -3.404Kurul Ücretleri9 -2.247 -2.345Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri9 -10.194 -14.162Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 13 -17.176 -14.501ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-265.798 -288.463ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.292.682 -2.130.224NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.292.682 -2.130.224DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.292.682 -2.130.224http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829004BIST