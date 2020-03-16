***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
16.03.2020 11:14
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.782.927 -6.828.407
Net Dönem Karı (Zararı)
10.220.415 6.291.507
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.505.662 -6.983.343
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-6.659.903 -4.318.250
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.533.010 -2.146.984
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.603.110 -1.571.837
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-709.639 1.053.728
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.535.164 -8.283.555
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-823 36.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.535.987 -8.319.683
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.249.917 -8.975.391
Alınan Faiz
2.533.010 2.146.984
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.102.463 5.545.496
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
25.020.953 6.059.071
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-34.123.416 -513.575
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.680.464 -1.282.911
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.603.109 1.571.836
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.283.573 288.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.308.832 1.019.907
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.592.405 1.308.832
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.592.405 1.308.832
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 121.457 82.073
Finansal Varlıklar
6 30.011.118 33.216.946
TOPLAM VARLIKLAR
35.724.980 34.607.851
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 74.355 75.178
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
74.355 75.178
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.650.625 34.532.673
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
34.532.673 22.695.670
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 10.220.415 6.291.507
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
25.020.953 6.059.071
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-34.123.416 -513.575
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 35.650.625 34.532.673
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.533.010 2.146.985
Temettü Gelirleri
10 0 2.364
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 709.639 -1.053.728
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 6.659.904 4.318.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 11 919.101 1.396.830
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.821.654 6.810.701
Yönetim Ücretleri
7 -515.415 -434.273
Saklama Ücretleri
7 -51.613 -44.566
Denetim Ücretleri
7 -4.077 -3.401
Danışmanlık Ücretleri
7 -3.960 -2.684
Kurul Ücretleri
7 -6.801 -6.005
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.742 -12.551
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 11 -14.631 -15.714
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-601.239 -519.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.220.415 6.291.507
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.220.415 6.291.507
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.220.415 6.291.507
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829156
BIST