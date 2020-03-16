***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.782.927 -6.828.407Net Dönem Karı (Zararı)10.220.415 6.291.507NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.505.662 -6.983.343Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-6.659.903 -4.318.250Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.533.010 -2.146.984Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.603.110 -1.571.837Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-709.639 1.053.728İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER10.535.164 -8.283.555Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-823 36.128İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.535.987 -8.319.683FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR9.249.917 -8.975.391Alınan Faiz2.533.010 2.146.984FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.102.463 5.545.496Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit25.020.953 6.059.071Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-34.123.416 -513.575YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.680.464 -1.282.911Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.603.109 1.571.836NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.283.573 288.925DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.308.832 1.019.907DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.592.405 1.308.832Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.592.405 1.308.832Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 121.457 82.073Finansal Varlıklar6 30.011.118 33.216.946TOPLAM VARLIKLAR35.724.980 34.607.851YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 74.355 75.178TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)74.355 75.178TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)35.650.625 34.532.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)34.532.673 22.695.670Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 10.220.415 6.291.507Katılma Payı İhraç Tutarı (+)25.020.953 6.059.071Katılma Payı İade Tutarı (-)-34.123.416 -513.575TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 35.650.625 34.532.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.533.010 2.146.985Temettü Gelirleri10 0 2.364Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 709.639 -1.053.728Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 6.659.904 4.318.250Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 11 919.101 1.396.830ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.821.654 6.810.701Yönetim Ücretleri7 -515.415 -434.273Saklama Ücretleri7 -51.613 -44.566Denetim Ücretleri7 -4.077 -3.401Danışmanlık Ücretleri7 -3.960 -2.684Kurul Ücretleri7 -6.801 -6.005Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -4.742 -12.551Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 11 -14.631 -15.714ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-601.239 -519.194ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.220.415 6.291.507NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.220.415 6.291.507DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.220.415 6.291.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829156BIST